"Плата за безпекові послуги": Голова НБУ вважає гарантованою підтримку партнерів у найближчі роки

Міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу України.

Це свого роду оплата партнерами безпекових послуг, заявив голова НБУ Андрій Пишний у зверненні до працівників центробанку в третю річницю свого призначення.

"На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", – зазначив Пишний.

Він також нагадав про вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з МВФ. Нині тривають перемовини щодо потенційної нової програми, щоб і надалі консолідувати міжнародну допомогу для України.

"Кожного разу ми доводимо, наскільки ефективними є у виконанні своїх зобов’язань. І це наш сильний аргумент, зважаючи на те, якою важливою для нашої країни є стабільність зовнішнього фінансування", – підкреслив очільник НБУ.

Раніше повідомлялось, що у Єврокомісії вважають, що Європа має забезпечити Україна ресурсами, щоб вона могла надалі чинити опір російській агресії в умовах відсутності суттєвої допомоги від США. Тому Єврокомісія працює над "репараційною позикою" для України, основою якої мають стати заморожені активи РФ, однак згоди всіх країн Євросоюзу у цьому питанні досягнути поки не вдалося.

То ти "безпекові послуги" надаєш чужим потрои і кровю,курва цинічна ?
07.10.2025 15:32 Відповісти
Тобто, Україні будуть давати гроші за те що вона воює замість Європи. Вигідний бартер.
07.10.2025 15:34 Відповісти
Вигідний. Кожна сторона вирішила так.
07.10.2025 16:04 Відповісти
Тільки українцям не вигідно помирати, поки Європа ховається за їх спинами. Мерзоти лицемірні.
07.10.2025 16:20 Відповісти
"гарантована підтримка партнерів у найблищі роки" - обов'язково буде забезпечена "гарантованим" розкраданням
07.10.2025 15:43 Відповісти
Плата за безпекові послуги - вже ж відкритим текстом кажуть, а патріотам одне "іпсо" і все)
07.10.2025 16:03 Відповісти
Зелені тварюки продали українців на м'ясо для захисту жирної Європи з НАТО. Вже відкрито це кажуть.
07.10.2025 16:21 Відповісти

