"Плата за безпекові послуги": Голова НБУ вважає гарантованою підтримку партнерів у найближчі роки

Міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу України.

Це свого роду оплата партнерами безпекових послуг, заявив голова НБУ Андрій Пишний у зверненні до працівників центробанку в третю річницю свого призначення.

"На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", – зазначив Пишний.

Він також нагадав про вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з МВФ. Нині тривають перемовини щодо потенційної нової програми, щоб і надалі консолідувати міжнародну допомогу для України.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Кожного разу ми доводимо, наскільки ефективними є у виконанні своїх зобов’язань. І це наш сильний аргумент, зважаючи на те, якою важливою для нашої країни є стабільність зовнішнього фінансування", – підкреслив очільник НБУ.

Раніше повідомлялось, що у Єврокомісії вважають, що Європа має забезпечити Україна ресурсами, щоб вона могла надалі чинити опір російській агресії в умовах відсутності суттєвої допомоги від США. Тому Єврокомісія працює над "репараційною позикою" для України, основою якої мають стати заморожені активи РФ, однак згоди всіх країн Євросоюзу у цьому питанні досягнути поки не вдалося.