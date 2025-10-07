ChatGPT досяг 800 мільйонів активних користувачів щотижня. За пів року їхня кількість зросла на 300 мільйонів

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що чат-бот ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів щотижня, що свідчить про зростання використання серед споживачів, розробників, підприємств та урядів.

Як пише TechCrunch, таке зростання ChatGPT відбувається на тлі того, що OpenAI бере участь у гонці за забезпечення якомога більшої кількості чипів штучного інтелекту та створення якомога більшої інфраструктури штучного інтелекту.

У серпні OpenAI заявила, що знаходиться на порозі досягнення 700 млн активних користувачів щотижня, що вже є збільшенням порівняно з 500 млн активних користувачів щотижня наприкінці березня.

"Сьогодні 4 млн розробників створювали проэкти за допомогою OpenAI. Понад 800 млн людей використовують ChatGPT щотижня, і ми обробляємо понад 6 млрд токенів за хвилину через API. Завдяки всім вам, ШІ перетворився з того, з чим люди граються, на те, з чим люди будують щодня", – сказав Альтман.

Від моменту запуску в листопаді 2022 року ChatGPT майже одразу зазнав безпрецедентного зростання кількості користувачів, ставши як провідним споживчим продуктом штучного інтелекту, так і одним із найшвидше зростаючих онлайн-сервісів.

На початку жовтня стало відомо, що OpenAI обійшла SpaceX Ілона Маска і стала найдорожчим стартапом світу з оцінкою $500 млрд.

Раніше повідомлялося, що компаніям, що займаються штучним інтелектом, до 2030 року знадобиться $2 трлн сукупного річного доходу для фінансування обчислювальної потужності, необхідної для задоволення прогнозованого попиту.

Однак їхній дохід, ймовірно, буде на $800 млрд меншим за цю цифру, оскільки зусилля щодо монетизації таких послуг, як ChatGPT, відстають від потреб у витратах на центри обробки даних та пов'язану з ними інфраструктуру.