"Нафтогаз" відновив газопостачання Шостки та околиць після російських ударів
Фахівці підприємств групи "Нафтогаз" відновили газопостачання Шостки та довколишніх населених пунктів після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру.
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook напередодні пізно увечері.
"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів – Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки", – написав Корецький.
Він уточнив, що у селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів, де роботи ще тривають.
Нагадаємо, 4 жовтня через наслідки російських ударів мешканці Шостки залишилися без електроенергії, водопостачання та газу. У Сумській філії "Газомереж" підтвердили, що газорозподільчі потужності були пошкоджені.
