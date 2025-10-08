Єврокомісія ініціювала підвищення мит на імпорт сталі до 50%. Як це позначиться на Україні?

Єврокомісія представила офіційну пропозицію щодо захисту внутрішнього сталеливарного сектору ЄС.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється у пресрелізі ЄК.

Зокрема, пропозиція Єврокомісії передбачає:

обмеження обсягів безмитного імпорту сталі до ЄС до 18,3 мільйонів тонн на рік (скорочення на 47%, порівняно з квотами 2024 року);

підвищення вдвічі митна на імпорт сталі до ЄС квотою – до 50%;

посилення відстеження походження імпортної сталі для запобігання можливим шляхам обходу обмежень.

Ці заходи мають захистити європейських виробників від конкуренції на внутрішньому ринку з імпортною сталлю з країн, що мають надлишкові потужності. Нова пропозиція Єврокомісії замінить чинний пакет захисних заходів щодо сталі, термін дії якого сплине до червня 2026 року.

У Єврокомісії наголосили, що запропоновані заходи повністю відповідають вимогам СОТ та набудуть чинності після затвердження Європарламентом та Радою ЄС.

"З огляду на тісну та унікальну інтеграцію у внутрішній ринок ЄС відповідно до Угоди про ЄЕЗ, експорт з Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну не підлягатиме тарифним квотам чи митам. Окремо, інтереси країни-кандидата, яка стикається з винятковою та негайною ситуацією у сфері безпеки, такої як Україна, також повинні враховуватися під час прийняття рішення про розподіл квот, не підриваючи ефективності цього заходу", – зазначається у повідомленні.

Як нові мита на сталь вплинуть на Україну

План захисту сталеливарної промисловості ЄС, який презентувала Європейська комісія, не скасовує чинні преференції, надані Україні і не зашкодить її торгівлі з Євросоюзом, запевнив речник ЄК з питань торгівлі Олоф Гілл, передає "Європейська правда".

"Підтримка України з боку Комісії є непохитною. Цей захід не є тотожним попередньому захисному заходу щодо сталі. Таким чином, немає жодної суперечності з попереднім рішенням, яке залишатиметься чинним до завершення строку дії захисного заходу", – зауважив Гілл.

Він додав, що нова пропозиція Єврокомісії має на меті "усунути негативні наслідки глобального надвиробництва для ринку сталі ЄС".

"Україна входить до першої десятки джерел імпорту сталі до ЄС. Ми також маємо враховувати, що в окремих сегментах ринку імпорт з України до ЄС суттєво зріс на тлі зниженого внутрішнього попиту", – зазначив речник Єврокомісії.

За його словами, у 2024 році Україна навіть значно збільшила свій експорт у деяких ключових товарних категоріях, охоплених цим регулюванням.

"Водночас, відповідно до цього заходу, Україна матиме доступ до системи безмитних тарифних квот. У пропозиції чітко зазначено, що під час розподілу цих квот буде враховано ситуацію країни-кандидата, такої як Україна, яка стикається з винятковою та невідкладною безпековою ситуацією", – пояснив Олоф Гілл.

Як повідомлялося, у червні президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.

Нагадаємо, з березня почали діяти запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї, запровадженим адміністрацією Байдена.