Трейдери почали просити Індію платити за російську нафту в юанях, – Reuters

Трейдери, що пропонують російську нафту, почали просити індійські державні нафтопереробні компанії проводити розрахунки в китайських юанях.

Зокрема, Indian Oil Corp нещодавно оплатила юанями дві-три партії російської нафти, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Перехід на юані може свідчити як про прагнення спростити розрахунки за російську нафту на тлі ознак потепління відносин між Нью-Делі та Пекіном, так і про бажання уникнути зайвого етапу конвертації. Адже раніше трейдерам доводилося переводити платежі в дирхамах або доларах у юані – оскільки саме їх можна безпосередньо обміняти на рублі для розрахунків із російськими виробниками.

Попри це, трейдери й далі виставляють ціни в доларах, щоб дотримуватися цінової стелі ЄС, та просять еквівалентну оплату в юанях. Також зазначається, що після запровадження санкцій з 2022 року використання альтернативних валют у нафтовій торгівлі зросло.

За даними співрозмовників агентства, у 2023-му державні нафтопереробні компанії з Індії частково вже платили за російську нафту в юанях, але припинили таку практику через невдоволення уряду на тлі напруженості з Китаєм, тоді як приватні НПЗ продовжували це робити.

Індія стала найбільшим імпортером морської російської нафти зі знижками. Розрахунки в юанях можуть розширити пропозицію для держкомпаній, адже частина продавців не приймає інші валюти.

Раніше повідомлялось, що лише через два місяці після запровадження санкцій ЄС на російського-індійський НПЗ Nayara Energy Ltd компанія відновлює операції за підтримки уряду та банків і поступово повертається до експорту нафтопродуктів з російської нафти.