Ціни на нафту продовжують зростати, рішення ОПЕК+ знизило побоювання профіциту, – Reuters

Ціни на нафту продовжують зростати, оскільки ринок адаптувався до меншого за очікування збільшення квот на видобуток ОПЕК+ у листопаді, що частково знизило побоювання щодо надлишку пропозиції.

У середу вранці нафта сорту Brent дорожчала на 0,7% – до $65,93 за барель, американська WTI – на 0,8%, до $62,24, повідомляє Reuters.

Напередодні котирування майже не змінилися на тлі коливань між сигналами про можливий профіцит на ринку і рішенням ОПЕК+.

"Ринок у ціновому "лімбо": одна сторона очікує профіциту, інша – що нарощення буде повільнішим, ніж передбачалося", – сказав Емріл Джаміл, старший аналітик LSEG Oil Research.

Вісім країн-учасниць угоди ОПЕК+ на зустрічі минулими вихідними обрали мінімальний із обговорюваних варіантів – підвищення квот на видобуток на 137 тис. барелів на добу з листопада, хоча Саудівська Аравія наполягала на агресивнішому збільшенні.

Аналітики ANZ зазначають, що доки фізичний ринок не покаже ознак послаблення через зростання запасів, інвестори схильні дисконтувати вплив цього кроку. Водночас потенціал зростання цін обмежує послаблення страхів щодо перебоїв із постачанням російської нафти, оскільки її відвантаження на експорт тримаються поблизу 16-місячного максимуму останні чотири тижні.

Раніше повідомлялось, що між Саудівською Аравією та Росією виникла суперечка в ОПЕК+ через збільшення видобутку нафти.

Так, Москва пропонує збільшити квоти на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, як у жовтні, посилаючись на ризики для цін і обмежені можливості через санкції. Ер-Ріяд натомість пропонує агресивнішу стратегію збільшення квот – на 274 тис, 411 тис. або 548 тис. б/д, маючи резерви для швидкого нарощування та прагнучи відвоювати частку ринку.