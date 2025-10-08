Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
АРМА почала пошук управителя для одного з найбільших машинобудівних заводів України. ВIДЕО

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо управління 87% акцій АТ "Дніпроважмаш".

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 годин 2 листопада, повідомляє пресслужба відомства.

Підприємство розташоване у Дніпрі та виробляє обладнання для металургії, трубопроводів, метрополітенів і гірничодобувної промисловості. Активи під арештом, передані в управління АРМА, включають 87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухомість.

Раніше повідомлялось, що АРМА виявило факти протиправного використання арештованого майна одного з найбільших машинобудівних заводів України – АТ "Дніпроважмаш".

За даними слідства, обладнання підприємства передавалося до Росії для використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора, що кваліфікується як пособництво державі-агресору (ст.111-2 ККУ).

Відтак, у рамках розпочатого кримінального провадження, що ведеться Службою безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, активи АТ "Дніпроважмаш" були арештовані та ухвалою суду передані в управління АРМА.

