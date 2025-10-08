"Побили 19-річний рекорд": Депутати подали 3 339 поправок до законопроєкту про держбюджет-2026

Народні депутати подали 3 339 пропозицій до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік".

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

За її словами, це на 59% більше, ніж було у минулому році і найбільша кількість поправок до держбюджету за останні 19 років.

Для порівняння, до законопроєкту про держбюджет-2025 було подано 2098 правок, до проєкту бюджету-2024 – 1620 правок, до проєкту бюджету-2023 – 1270 правок, зауважила Підласа.

Вона уточнила, що найбільше поправок надійшло від депутатів із фракцій "Європейська солідарність" (910), "Слуга народу" (652), об'єднання "Розумна політика" (складається переважно із депутатів від "Слуги народу", 470 правок), фракції "Голос" (437).

"Якщо витратити на розгляд кожної поправки хоча би 90 секунд, то їх заслуховування тривати більш ніж 10 повних робочих днів", – зауважила Підласа.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

Зокрема, видатки на Сили оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року).