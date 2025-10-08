Попит на "тиху гавань" серед інвесторів зростає: Біржові ціни на золото перевищили $4 000 за унцію. ІНФОГРАФІКА

Ф’ючерси на золото у вівторок уперше піднялися вище $4 000 за тройську унцію на тлі зростання попиту на безпечні активи під час тривалого урядового шатдауну у США.

Так, станом на ранок середи ф’ючерси торгувалися близько $4 003, повідомляє Associated Press.

Від початку 2025 року ціна золота зросла приблизно на 50%. Срібло додало майже 60% та торгувалося близько $48 за унцію.

Ринок дорогоцінних металів підтримують невизначеність і монетарні чинники – слабший долар та очікування подальшого пом’якшення політики ФРС. Минулого місяця регулятор знизив ставку на 0,25 в.п. і спрогнозував ще два такі ж кроки цього року.

Свою роль відіграють і геополітичні ризики та зростання попиту з боку центробанків. Народний банк Китаю у вересні продовжив купувати золото 11-й місяць поспіль.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

AP додає, що тарифна політика адміністрації США і тривалий шатдаун підвищують волатильність та підживлюють попит на дорогоцінні метали, тоді як затримка публікації макроданих ускладнює оцінку стану економіки.

Раніше повідомлялось, що ціни на золото та біткоїн оновили історичні рекорди.

На тлі політичної невизначеності та підвищення боргового навантаження основні валюти зазнають все більшого тиску, що змушує інвесторів шукати альтернативи.