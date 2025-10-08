Tesla представила бюджетні версії двох моделей. Акції компанії Ілона Маска впали. ФОТО

Автоконцерн Tesla оголосив про запуск доступніших версій своїх найпопулярніших електрокарів.

Model Y Standard коштуватиме $39 990, Model 3 Standard – $36 990, це на $5 000–5 500 менше за звичайні версії, повідомляє Business Insider.

Щоб знизити ціну, виробник прибрав низку опцій: аutosteer, підігрів сидінь, задній сенсорний екран, адаптивні фари, FM/AM радіо тощо.

Поряд з цим, запас ходу Model Y Standard приблизно на 10% менший, порівняно з дорожчою комплектацією. Перші постачання здешевлених моделей очікуються у листопаді-грудні.

На рішення компанії випустити дешевші електромобілі вплинуло падіння попиту після скасування федеральної податкової пільги на суму $7 500. Водночас третій квартал став рекордним за обсягом проданих у США авто завдяки підвищеному попиту напередодні скасування пільг.

Як вказує Business Insider, ціни на оновлені моделі все ще залишаються значно вищими за раніше обіцяний Ілоном Маском доступний електромобіль вартістю $25 000.

Після цього анонсу акції Tesla знизилися на 4,45%, оскільки інвестори очікували більш суттєво зменшення цін, що могло б сильніше підтримати попит.





Раніше повідомлялось, що продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ключові драйвери – подорожчання пального, зростання інтересу до електромобілів і наближення повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном з 1 січня 2026 року.