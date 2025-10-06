Українці знову придбали рекордну кількість електромобілів за місяць. Які моделі обирають?. ІНФОГРАФІКА

Продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ключові драйвери – подорожчання пального, зростання інтересу до електромобілів і наближення повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном з 1 січня 2026 року, повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

За оцінкою ІДА, саме очікуване повернення оподаткування з початку 2026 року зараз найактивніше стимулює продажі. Аналітики прогнозують подальше зростання до кінця року, після чого на початку 2026 року ймовірна коротка пауза з подальшою стабілізацією та відновленням висхідного тренду.

Від початку 2025 року до вересня включно український парк BEV поповнився на 55,4 тис. авто, що більше, ніж за весь 2024 рік (52,1 тис.). Новий прогноз ІДА на 2025 рік – близько 27 тис. додаткових реєстрацій (20 тис. вживаних і 7 тис. нових) електромобілів, що дасть орієнтовно 82 тис. перших реєстрацій за рік.

Структура попиту у вересні наступна:

імпортовані електромобілі з пробігом – 53,4% (6 473 шт.);

внутрішні перепродажі – 29,3% (3 552 шт.);

нові авто – 17,2% (2 088 шт.).

Водночас зазначається, що кількість уперше зареєстрованих нових BEV перевищила 2 тис. – це новий рекорд.

Станом на кінець вересня 2025 року в Україні парк BEV оцінюється у 193,5 тис. одиниць (без промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин і групи "мото"). Переважну частку становлять легковики, а також ще нараховується близько 3,9 тис. вантажівок і 8 електробусів.

За брендами у парку лідирує Tesla (20%), далі – Nissan (18,5%) і Volkswagen (12,5%). Сегмент залишається наймолодшим серед автопарку: середній вік становить 5,8 року.

Раніше повідомлялось, що українці у вересні придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.

Таким чином, це став найкращий результат за останні 12 місяців.