Як у ЄС: Рада ухвалила закон про створення Виплатної агенції для фермерів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Виплатної агенції фермерських дотацій, що є умовою гармонізації з правом ЄС і частина програми Ukraine Facility.

Створення такої Агенції має наблизити Україну до інтеграції у спільну аграрну політику ЄС, повідомляє ЕП.

Зазначається, що нова інституція буде відповідальною за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової підтримки в агросекторі за європейським зразком виплатних агентств.

Закон також передбачає запуск Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) і Системи сільськогосподарських даних (ССД). Цифрова база даних дозволить відстежувати розвиток фермерських громад і контроль за виплатами.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Запровадження ІСАК, ССД та пов’язаних інструментів планують на 2027 рік.

Раніше повідомлялось, що в Україні стартувала подача заявок на дотацію для утримання корів. Спеціальна бюджетна дотація надаватиметься в розмірі 7 тис. грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності.

Зазначається, що цього року право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.