Польща ввела санкції проти компаній, які експортували сталь для російської "оборонки"

Польща запровадила санкції проти двох компаній, пов'язаних із поставками сталі до Росії. Так, до списку санкцій внесено фірми SteelTrade та Omni GRP, а також троє їхніх представників – Андрій Карпович, Вероніка Пенталь та Володимир Лещук. Усі вони є акціонерами чи бенефіціарними власниками цих підприємств.

Як пише GuildHall, рішення стало результатом перевірки зв'язків компаній та фізичних осіб з Росією та Білоруссю, які можуть становити загрозу безпеці Польщі.

Згідно з даними податкової служби Польщі, компанія Omni GRP пов'язана зі SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP. Остання входить до більшої структури EMK, що об'єднує підприємства металургійної промисловості, які працюють у Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

За даними польської влади, компанії експортували сталь із особливими властивостями, придатну для лиття під високим тиском. Такий матеріал часто використовується при виробництві зброї, оскільки відрізняється високою міцністю та стійкістю до екстремальних умов.

Польська влада вважає, що є висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.

Крім того, польські посадовці виявили схему, за якою продукція поставлялася до Росії через ланцюжок пов'язаних компаній, що сприяло зміцненню промислового потенціалу країни.

