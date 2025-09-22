Наслідки зняття санкцій: США намагаються не допустити потрапляння авіазапчастин у Росію через білоруську "Бєлавіа"

США намагаються запобігти тому, щоб рішення американського президента Дональда Трампа скасувати санкції проти білоруського авіаперевізника "Бєлавіа" відкрило шлях для поставок важливих авіаційних запчастин російським авіакомпаніям.

Санкції з "Бєлавіа" були зняті 11 вересня після звільнення 52 політичних в'язнів, яких утримувала Білорусь, пише Politico.

Однак наступного дня після оголошення Міністерство торгівлі США надіслало листа "Бєлавіа", в якому виклало умови для відновлення доступу до запасних частин для свого парку з 16 літаків, дев'ять із яких – Boeing.

"Цей дозвіл не дозволяє здійснювати рейси до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Криму України або так званих Донецької та Луганської Народних Республік", – було сказано в документі, стосовно, зокрема, експорту запасних частин.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Білоруська авіакомпанія не надала інформації про те, чи припинить вона виконувати рейси до та з Росії, однак 15 вересня "Бєлавіа" оголосила про 50% знижку на рейси до російського Санкт-Петербурга.

"Заборона США є формальною. Немає можливості перевірити, що відбувається в митному союзі Росія+, частиною якого є Білорусь", – сказала керівниця міжнародної програми Київської школи економіки та наукова співробітниця брюссельського аналітичного центру Bruegel Еліна Рибакова.

За словами Рибакової, країни Європейського Союзу "безумовно можуть" зупинити авіаційні технології, призначені для "Бєлавіа", а згодом і для Росії, але "питання полягає в тому, як ідентифікувати вантаж".

Авіаційні запчастини, вироблені в США, "можуть зупинятися в Брюсселі в напрямку Молдови, але насправді прямувати кудись ще".

Рибакова також попередила, що різні національні органи, відповідальні за забезпечення дотримання санкцій, можуть по-різному ставитися до таких поставок.

Зрештою, американські виробники, включно з Boeing, повинні вирішувати, чи продавати свою продукцію "Бєлавіа".

Нагадаємо, США запровадили санкції проти авіакомпанії "Бєлавіа" в серпні 2023 року. Перевізник також перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Проте у вересні 2025 року представник президента США Джон Коул під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком заявив, що США скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

США пом'якшили санкції проти "Бєлавіа" в обмін на визволення 52 політв'язнів. Із-під обмежень було виведено вісім літаків Boeing 737, що належать компанії: їм дозволили виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування. У чорному списку залишився лише борт Boeing 767 із реєстраційним номером EW001PA. При цьому з "Бєлавіа" зняли заборону на закупівлю комплектуючих для західних лайнерів.

Наразі перевізник продовжує здійснювати рейси до Росії, використовуючи Boeing 737, Embraer 195, Embraer 175 та Airbus A330.