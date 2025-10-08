Дефіцит зовнішньої торгівлі України перевищив $30 мільярдів. Що імпортують найбільше?. ІНФОГРАФІКА

За січнень-вересень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $60,1 млрд, а експортували – на $29,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту за цей період склало $0,52 за кілограм, йдеться в даних Державної митної служби.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай – $13,3 млрд,

Польща – $5,7 млрд,

Німеччина – $4,8 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі – на $3,7 млрд,

Туреччини – на $2,1 млрд,

Німеччини – на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у за дев'ять місяців цього року товарів 69% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $23,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $9,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні – $7,6 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $16,2 млрд,

метали та вироби з них – $3,4 млрд,

машини, устаткування та транспорт – $2,8 млрд.

За визначений період при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.

Нагадаємо, протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Як повідомлялося, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Він визнавав, що в середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів.