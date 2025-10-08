Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дефіцит зовнішньої торгівлі України перевищив $30 мільярдів. Що імпортують найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Експорт України вдвічі перевищує імпорт. Що купували найбільше?

За січнень-вересень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $60,1 млрд, а експортували – на $29,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту за цей період склало $0,52 за кілограм, йдеться в даних Державної митної служби.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай – $13,3 млрд,
  • Польща – $5,7 млрд,
  • Німеччина – $4,8 млрд.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі – на $3,7 млрд,
  • Туреччини – на $2,1 млрд,
  • Німеччини – на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у за дев'ять місяців цього року товарів 69% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $23,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості – $9,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні – $7,6 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $16,2 млрд,
  • метали та вироби з них – $3,4 млрд,
  • машини, устаткування та транспорт – $2,8 млрд.

За визначений період при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.

Нагадаємо, протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Як повідомлялося, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Він визнавав, що в середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

імпорт (2464) товарообіг (227) торгівля (992) експорт (4015) Державна митна служба (511)
Да так і буде все, мы питається експортувати але бивший менти хочуть грошей, авто на кордоні вже 3 тижня стоїть .
Ветслужба не хоче нічого робити, лише по дзвонку бувшого посадовця .
І як може бути експорт?
показати весь коментар
08.10.2025 18:50 Відповісти
Могу Вам матеріал для статі дати
показати весь коментар
08.10.2025 19:10 Відповісти

