Дефіцит зовнішньої торгівлі України перевищив $30 мільярдів. Що імпортують найбільше?. ІНФОГРАФІКА
За січнень-вересень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $60,1 млрд, а експортували – на $29,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту за цей період склало $0,52 за кілограм, йдеться в даних Державної митної служби.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай – $13,3 млрд,
- Польща – $5,7 млрд,
- Німеччина – $4,8 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі – на $3,7 млрд,
- Туреччини – на $2,1 млрд,
- Німеччини – на $1,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених у за дев'ять місяців цього року товарів 69% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $23,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $9,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні – $7,6 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $16,2 млрд,
- метали та вироби з них – $3,4 млрд,
- машини, устаткування та транспорт – $2,8 млрд.
За визначений період при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.
Нагадаємо, протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.
Як повідомлялося, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.
Він визнавав, що в середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ветслужба не хоче нічого робити, лише по дзвонку бувшого посадовця .
І як може бути експорт?