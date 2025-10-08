Аналог німецького KfW: Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку

Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку.

Відповідний законопроєкт №11238 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 280 народних депутатів, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

Згідно із документом, Національна установа розвитку буде неприбутковою фінансовою установою з особливим статусом, основна мета діяльності якої – сприяння економічному та соціальному розвитку і відновленню України шляхом забезпечення надання фінансової, інформаційної, консультаційної та іншої підтримки суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва та іншим цільовим групам.

Для цього вона зможе надавати кошти у кредит або гарантії за кредитами, компенсувати частину відсоткової ставки або інших платежів за кредитами чи страховими внесками, надавати гранти, адмініструвати програми і проєктів розвитку або підтримки тощо.

За словами Гетманцева, створення Національної установи розвитку сприятиме:

вирішенню проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

залученню коштів приватних інвесторів для відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримці передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

"Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини", – зауважив голова Комітету.

Він додав, що закон також містить положення, що дозволять запустити програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев пояснював, що Національна установа розвитку (НУР) має стати "банком банків" із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки за прикладом німецької KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створеної у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина "Плану Маршала".

Своєю чергою у Нацбанку ідею створення окремого державного органу для формування політики реконструкції й реформ називали "дискусійною", оскільки міжнародні банки розвитку (ЄБРР, ЄІБ, МФК) вже сформували перевірені відносини з українськими банками і не потребують спеціальної структури для координації.

Крім того, багато українських банків, особливо з європейським капіталом, уже інтегровані в міжнародні фінансові ринки, тому доцільність створення банку розвитку з метою залучення міжнародного приватного капіталу також потребує ретельного аналізу, зазначали в НБУ.