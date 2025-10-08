Застосунок "Резерв+" у ніч на четвер не працюватиме через технічні роботи

У реєстрі "Оберіг" 9 жовтня з 00:00 до 06:00 триватимуть планові технічні роботи.

У цей час в застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF", – зазначили в Міноборони.

Там додали, що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Як повідомлялося, в липні Міністерство економіки України включило до Національного класифікатора професій новий розділ – "Військовослужбовці". Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.

На початку жовтня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає збільшення загального плану видатків держбюджету на 2025 рік на 317 млрд грн для потреб сектору безпеки та оборони.