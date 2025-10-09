Кабмін доручив створити регіональні штаби для запобігання блекаутів (оновлено)

Кабінет Міністр схвалив план єдину дорожню карту дій для органів влади для проходження опалювального сезону.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Схвалили План проходження зими... Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", – написала очільниця уряду.

Cвоєю чергою очільниця Міненерго Світлана Гринчук уточнила, що затверджений урядом план дозволить виробити єдиний алгоритм дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них.

Серед ключових заходів плану:

інженерний захист і ППО енергооб’єктів, що передбачає координацію усіх відповідальних органів для забезпечення реального прикриття критичної енергетичної інфраструктури;

створення хабу резервного обладнання для оперативного відновлення енергопостачання;

створення регіональних антикризових штабів на місцях – для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації відновлювальних робіт;

підтримку прифронтових регіонів – забезпечення пальним, генераторами та засобами супутникового зв’язку для готовності до надзвичайних ситуацій;

підсилення комунікаційної інфраструктури – забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв’язку навіть у разі можливих знеструмлень.

"Ворог не змінив намірів повністю зруйнувати нашу енергосистему та занурити українські міста в суцільну темряву й для цього щораз застосовує нові тактики. Тож маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Розроблена дорожня карта дій дозволить нам підвищити стійкість об’єктів паливо-енергетичного комплексу до ймовірних атак, скоротити час відновлення електро- і теплопостачання, забезпечити ефективну взаємодію між усіма структурами та раціональне використання резервів обладнання", – зазначила Гринчук.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше заявив, що Росія змінила тактику обстрілів української енергосистеми, зосередившись на масованих ударах по її окремих елементах у регіонах.

Водночас він визнав, що захисні споруди збудовані "на більшості підстанцій системи передачі", але не на всіх, тому облаштування захисту ще триває.