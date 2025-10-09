Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін доручив створити регіональні штаби для запобігання блекаутів (оновлено)

Кабмін доручив створити штаби для запобігання наслідкам блекаутів

Кабінет Міністр схвалив план єдину дорожню карту дій для органів влади для проходження опалювального сезону.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Схвалили План проходження зими... Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", – написала очільниця уряду.

Cвоєю чергою очільниця Міненерго Світлана Гринчук уточнила, що затверджений урядом план дозволить виробити єдиний алгоритм дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них.

Серед ключових заходів плану:

  • інженерний захист і ППО енергооб’єктів, що передбачає координацію усіх відповідальних органів для забезпечення реального прикриття критичної енергетичної інфраструктури;
  • створення хабу резервного обладнання для оперативного відновлення енергопостачання;
  • створення регіональних антикризових штабів на місцях – для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації відновлювальних робіт;
  • підтримку прифронтових регіонів – забезпечення пальним, генераторами та засобами супутникового зв’язку для готовності до надзвичайних ситуацій;
  • підсилення комунікаційної інфраструктури – забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв’язку навіть у разі можливих знеструмлень.

"Ворог не змінив намірів повністю зруйнувати нашу енергосистему та занурити українські міста в суцільну темряву й для цього щораз застосовує нові тактики. Тож маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Розроблена дорожня карта дій дозволить нам підвищити стійкість об’єктів паливо-енергетичного комплексу до ймовірних атак, скоротити час відновлення електро- і теплопостачання, забезпечити ефективну взаємодію між усіма структурами та раціональне використання резервів обладнання", – зазначила Гринчук.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше заявив, що Росія змінила тактику обстрілів української енергосистеми, зосередившись на масованих ударах по її окремих елементах у регіонах.

Водночас він визнав, що захисні споруди збудовані "на більшості підстанцій системи передачі", але не на всіх, тому облаштування захисту ще триває.

