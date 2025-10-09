Росія вдарила по Чорноморську: місто залишилось без світла
Ворог атакував Чорноморську громаду в Одеській області.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки, а також є постраждалі, повідомляє міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
Він зазначив, що електропостачання у громаді повістю відсутнє, окрім села Бурлачої Балки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.
Аварійні бригади ДТЕК розпочали роботи з відновлення електропостачання, а місцева влада розгортає Пункти незламності, додав Гуляєв.
Раніше повідомлялось, що 8 жовтня росіяни завдали удару по ТЕС ДТЕК.
Внаслідок удару було поранено двох енергетиків та зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.
