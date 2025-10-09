Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія вдарила по Чорноморську: місто залишилось без світла

Ворог атакував Чорноморську громаду в Одеській області.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки, а також є постраждалі, повідомляє міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

Він зазначив, що електропостачання у громаді повістю відсутнє, окрім села Бурлачої Балки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Аварійні бригади ДТЕК розпочали роботи з відновлення електропостачання, а місцева влада розгортає Пункти незламності, додав Гуляєв.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що 8 жовтня росіяни завдали удару по ТЕС ДТЕК.

Внаслідок удару було поранено двох енергетиків та зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.

Одеська область (263) росія (15295) атака (52) інфраструктура (233) дрони (520) Чорноморськ (17) Одеський район (13)
