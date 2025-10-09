"Гірше, ніж потрібно": Голова МВФ спрогнозувала повільніше зростання світової економіки
Глобальна економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалось, однак МВФ попереджає, що темпи її зростання будуть нижчими, ніж до пандемії коронавірусу.
Фонд прогнозує лише незначне сповільнення зростання цього року і в 2026-му, водночас завищений рівень невизначеності і далі тисне на перспективи, повідомляє Reuters.
Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила у Вашингтоні, що США уникнули рецесії, а загальну стійкість підтримали кращі політичні рішення, адаптивність бізнесу, м’якші, ніж побоювалися, імпортні тарифи та сприятливі фінумови.
У липні МВФ підвищив прогноз світового зростання до 3% на 2025 рік і до 3,1% на 2026-й. Нова оцінка, яку представлять наступного тижня у World Economic Outlook, відображатиме невелике зниження прогнозу.
"Те, що ми бачимо, – це демонстрація стійкості у світі... Але ми також кажемо, що це час виняткової невизначеності, і ризики зниження все ще домінують у прогнозі. Тож стежте за цим, не надто розслабляйтеся", – сказала Георгієва.
Світова економіка почувається "краще, ніж побоювалися, але гірше, ніж потрібно", зазначила голова МВФ.
Вона додала, що МВФ прогнозує глобальне зростання приблизно на 3% у середньостроковій перспективі, що значно нижче за прогноз 3,7% до пандемії COVID-19.
Вона зауважила існування прихованих тенденцій у світовій економіці, яка стикається з низкою ризиків, включаючи потенційну ринкову бульбашку навколо штучного інтелекту. Невизначеність перебуває на надзвичайно високому рівні та продовжує зростати, тоді як попит на золото – традиційний актив-притулок – зростає, зазначаила Георгієва.
Раніше повідомлялось, що Світовий банк у своєму оновленому прогнозі заявив, що зростання економіки України у 2026 році збережеться на рівні 2025 року та становитиме 2%, а його прискорення до 5% тепер очікується лише в 2027 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль