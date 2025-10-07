Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на наступний рік. Раніше він очікував прискорення економіки

Світовий банк у своєму оновленому прогнозі заявив, що зростання економіки України у 2026 році збережеться на рівні цього року та становитиме 2%, а його прискорення до 5% тепер очікується лише в 2027 році.

Як повідомляється у звіті, прогнозується уповільнення економічного зростання в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Економічне зростання в Україні, ймовірно, сповільниться до 2% у 2025 році з 2,9% у 2024 році, оскільки тривале російське вторгнення впливає на інвестиційну та ділову активність", – сказано в документі.

Раніше, в червні цього року, Світовий банк очікував прискорення зростання української економіки наступного року до 5,2% зі сповільненням до 4,5% у 2027 році.

У звіті наголошується, що імпорт газу Україною досяг найвищого рівня за майже два роки, оскільки пошкодження інфраструктури обмежило внутрішнє виробництво.

Зниження експорту сільськогосподарської продукції також уповільнило зростання, на що вплинули несприятливі погодні умови та поновлення Європейським Союзом торговельного режиму, який діяв до вторгнення, посиливши обмеження на експорт основних українських агропромислових товарів.

Так, протягом першої половини 2025 року вартість експорту знизилася майже на 5% на тлі скорочення експорту до ЄС, куди поставляється майже 60% української продукції, яка йде за кордон.

Світовий банк зауважив, що економіка України перебуває в процесі трансформації, і поява нових секторів та підвищення продуктивності в існуючих секторах, ймовірно, сприятимуть зростанню зайнятості.

Згідно зі звітом, серед наявних секторів інформаційні технології та цифрові галузі продемонстрували стійкість з лютого 2022 року і зможуть сприяти зростанню зайнятості в майбутньому.

"Сільське господарство та переробка сільськогосподарської продукції стали головними порівняльними перевагами України з 2014 року, а підвищення продуктивності та просування вгору по ланцюжку створення вартості мають значний потенціал для створення нових робочих місць. Логістика, енергетика та будівництво, ймовірно, стануть основними секторами створення робочих місць та зростання під час етапу відновлення", – заявили в Світовому банку.

Серед нових секторів оборонна промисловість та пов'язані з нею галузі, за прогнозами аналітиків, отримають вигоду від нещодавнього технологічного прогресу та стабільно високого попиту, маючи потенціал для створення робочих місць для кваліфікованих працівників.

Як повідомлялося, раніше Мінекономіки заявило, що зростання реального ВВП України в 2025 році становитиме 2%, порівняно із 2,7% у попередньому прогнозі.

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 2,5% з 3,3%, водночас підтвердив оцінку 5% на 2026 рік за умови завершення війни.

До того стало відомо, що реальний ВВП України в другому кварталі цього року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2024 року – на 0,8%.