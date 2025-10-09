"Проєкт зайшов у глухий кут": У Росії зупинили розробку "народного електромобіля"

Російський уряд різко урізав видатки на створення національної модульної платформи для електромобілів.

У 2025 році фінансування скоротять із 25,6 млрд до 0,5 млрд руб, у 2026-му – з 25,6 млрд до 12,8 млрд, у 2027-му – з 36,6 млрд до 18,3 млрд, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про субсидії російському Науковому автотракторному інституту (НАМІ), який виробляє президентські автомобілі Aurus. Інститут мав розробити шасі, ходову, електро- або гібридний привод, електроніку та інші компоненти.

Російський економіст Вахтанг Парцванія вважає скорочення закономірним: влада фактично визнала, що реалізувати задум у нинішніх умовах неможливо, і проєкт "зайшов у глухий кут". Адже виробництво електромобілів потребує компетенцій у батареях, електродвигунах, силовій електроніці та керуванні, а також доступу до літію, нікелю, кобальту й розвиненої інфраструктури заряджання та переробки.

"Нічого цього в Росії у промислових масштабах немає", – зазначив експерт.

До того ж автопром РФ через санкції відрізаний від ключових компонентів і технологій, а низка майданчиків, де запускали схожі ініціативи, перебувають під санкціями.

У 2024 році на Петербурзькому економічному форумі президентка ТВЕЛ Наталія Нікіпелова заявляла, що на основі платформи НАМІ можна буде випускати "народні електромобілі", а Мінпромторг РФ говорив і про гібриди.

Однак фактичні продажі показують повний провал цілей: за стратегією 2018 року частка EV у Росії у 2025 році мала сягнути 4–5% (близько 80 тис. авто на рік), тоді як у 2024-му продано 17,8 тис. електромобілів із 1,57 млн нових легкових (приблизно 1,1%). Російські "Москвич" та Evolute торік реалізували близько 1,8 тис. та 1,2 тис. авто відповідно.

У підсумку урізання фінансування в 2025–2027 роках ставить під сумнів не лише строки, а й саму доцільність проєкту "російського народного електромобіля".

Раніше повідомлялось, що КНДР може розпочати експорт IT-спеціалістів до Росії.

Так, у Владивостоці (Росія) відкрито представництво компанії Bulgunbyol Technology Trading Company, яка, ймовірно, пов'язана з північнокорейською Red Star Technology Exchange Company – розробником національної операційної системи КНДР.