Нацбанк спростував "масштабні зміни" у правилах карткових переказів з 1 жовтня

Жодних нових правил або вимог, пов’язаних з переказами з картки на картку, фінансовим моніторингом або впровадженням відкритого банкінгу з 1 жовтня 2025 року не запроваджувалось.

Про це у Національному банку України (НБУ) повідомили у відповідь на запит Liga.net.

У Нацбанку припустили, що хвиля повідомлень про зміни з 1 жовтня, ймовірно, пов’язана з проєктом постанови, оприлюдненим ще в березні 2025 року для громадського обговорення. Він стосувався підвищення прозорості платіжних операцій та захисту прав користувачів платіжних послуг.

У проєкті, зокрема, передбачалося, що банки та інші надавачі платіжних послуг матимуть час до 1 жовтня 2025 року, аби адаптуватися до нових вимог.

"Проєкт постанови не був ухвалений, він доопрацьовується за результатами розгляду наданих пропозицій та інших змін до нормативно-правової бази регулятора", – наголосили у НБУ.

Коли саме нові правила можуть набрати чинності, наразі невідомо. У Нацбанку нагадали, що між ухваленням і запровадженням таких змін обов’язково буде щонайменше три місяці перехідного періоду.

Читайте також: "Приватбанк" попередив про зниження лімітів на карткові перекази з 1 червня. Що відомо?

Нагадаємо, протягом останніх тижнів у соцмережах, телеграм-каналах та окремих медіа активно поширювалися повідомлення про нібито "масштабні зміни" у правилах проведення розрахункових операцій. У цих публікаціях стверджувалося, що з 1 жовтня: