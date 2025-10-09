Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни знову почали рости: Держстат оприлюднив дані за вересень

Наскільки зросли споживчі ціни в Україні у вересні 2025 року

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3%, порівняно із попереднім місяцем. У липні та серпні вони знижувалися.

У річному обчисленні, порівняно із вереснем 2024 року, ціни зросли на 11,9%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у вересні, порівняно із серпнем, становила 1,3%, а за рік – 11%.

інфляція у вересні 2025 року

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,8%.

Найбільше (на 11,8% та 10,6%) подешевшали фрукти та овочі. На 2,9–1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4,0-0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1%. Водночас одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема, одяг – на 9,1%, взуття – на 7,3%.

Найбільше у вересні подорожчали послуги освіти – на 12,4%, а саме: вищої – на 16,8%, середньої – на 8,5%, повідомляє Держстат.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у серпні та липні 2025 року споживчі ціни знижувалися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем.

Раніше повідомлялось, що НБУ прогнозує зниження продовольчої інфляції найближчим часом завдяки новому врожаю.

Так потому шо власть разгоняет инфляцию путем повышения средних з/п госчиновникам с 30к. до 53к., путем эмиссии денежной массы М2, снижения курса гривны и повышения налогов!!!

Все кризисы создаются властью искусственно!!!
09.10.2025 16:51 Відповісти
А куди сало зникло? На ринок не хочеться їхати бо даличенько від мене, а в магазинах немає, а якщо і є то товщиною на півтора пальця по 350 грн. А м'яса гори лежать.
09.10.2025 17:08 Відповісти

