Метро на Виноградар у Києві відкриють наступного року, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в 2026 році буде відкрита щонайменше одна станція метро на Виноградар.

Про це Кличко заявив під час засідання Київської міської ради, передає ЕП.

"Наступного року мінімум одна станція буде відкрита", – сказав Кличко.

Цьому передувала відповідь директора департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимира Рєпіка на запитання депутата Київради від колишньої ОПЗЖ Володимира Ялового стосовно термінів відкриття гілки метро на Виноградар.

"Метро на Виноградар будується, це питання треба зараз адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які в нього можливості та які є можливості в бюджету Києва це фінансувати. По тих коштах, які забюджетовані в поточному році, є запевнення, що вони будуть виконані", – заявв Рєпік.

Метро на Виноградар будує компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю.

Як повідомлялося, в квітні Господарський суд за позовом Київської міської прокуратури зобов'язав компанію, яка мала будувати метро на Виноградар у Києві, сплатити ще 78 млн грн інфляційних втрат і процентів.

До того повідомлялося, що з 5 квітня на рік у Києві закриють рух для транспорту та пішоходів частиною проспекту Європейського Союзу – від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Що відомо про будівництво метро на Виноградар

Нагадаємо, наприкінці лютого Верховний Суд поставив крапку у справі про стягнення понад 139 млн грн із АТ "Київметробуд", яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

За даними у системі YouControl, щодо АТ "Київметробуд" відкрито 164 виконавчих провадження, а компанія не подає фінансову звітність.

Власниками "Київметробуду", який зараз очолює Владлен Кузнєцов, наразі вказані віргінська офшорна компанія Vantaris Ltd (22,8%), панамська Sun Capital Private Foundation (15%), Анатолій Вернигора і Сергій Волков (по 23,39%), а також Руслан Ткач (8,37%).

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Спочатку планувалося, що роботи завершать до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Згодом журналісти з'ясували, що пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка (обраний від "Слуги народу") фірми у жовтні 2022 року отримали від "Київметробуду" 140 млн грн коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

У серпні 2024 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн.

За умовами угоди, підрядник зобов'язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі до кінця 2026 року.