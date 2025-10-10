Після російської атаки запроваджені екстрені відключення на Київщині та Дніпропетровщині, - ДТЕК

Після масованої атаки за командою Укренерго застосовано екстрені відключення електроенергії в Київській області – у Броварському та Бориспільському районах – а також у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Також зазначається, що в разі будь-яких змін щодо поточної ситуації, оперативні оновлення публікуватимуть у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів.