Після російської атаки запроваджені екстрені відключення на Київщині та Дніпропетровщині, - ДТЕК
Після масованої атаки за командою Укренерго застосовано екстрені відключення електроенергії в Київській області – у Броварському та Бориспільському районах – а також у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Також зазначається, що в разі будь-яких змін щодо поточної ситуації, оперативні оновлення публікуватимуть у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялось, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів.
