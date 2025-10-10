Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Після удару росіян знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та восьми областях, – Міненерго

світло

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, знструмлена значна кількість споживачів у Києві та в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській і Одеській областях. У частині регіонів для стабілізації ситуації застосовані аварійні відключення.

Зазначається, що енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

Читайте також: Кабмін доручив створити регіональні штаби для запобігання блекаутам (оновлено)

У Міненерго нагадали, що детальніші оновлення публікують оператори системи розподілу ("обленерго"). Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на мережу.

Раніше повідомлялось, що 9 жовтня ворог атакував Чорноморську громаду в Одеській області.

В результаті електропостачання у громаді повістю відсутнє, окрім села Бурлачої Балки. Критична інфраструктура була переведена на роботу від генераторів.

