Після удару росіян знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та восьми областях, – Міненерго
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, знструмлена значна кількість споживачів у Києві та в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській і Одеській областях. У частині регіонів для стабілізації ситуації застосовані аварійні відключення.
Зазначається, що енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.
У Міненерго нагадали, що детальніші оновлення публікують оператори системи розподілу ("обленерго"). Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на мережу.
Раніше повідомлялось, що 9 жовтня ворог атакував Чорноморську громаду в Одеській області.
В результаті електропостачання у громаді повістю відсутнє, окрім села Бурлачої Балки. Критична інфраструктура була переведена на роботу від генераторів.
)))))
ну посиджу поки без світла і води )))
🟢4/14 - Іскандер-М/KN-23;
🟢1/4 - Х-59/69;
🟢9/12 - Іскандер-К;
🟢1/2 - «Кинжал»;
🟢405/465 - Shahed/імітатори БПЛА.
Ще 4 ракети не досягли цілей.
Основний напрямок удару - Запоріжжя, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Харків, Канів, Київ.
Ціль - енергосистема.
"Нову українську ракету «Фламінго» зараз виробляють приблизно по одній щодня, але незабаром показник збільшать у 7 разів. Керівник виробництва Ірина Терех заявила, що до жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день."
У нас вже жовтень, чи ще ні? То де десятки знищених (не пошкоджених, а саме знищених) кацапських ТЕЦ та електропідстанцій?
8 бортів ТУ95/ТУ160 заряджених під завʼязку.
Можемо очікувати атаку найближчі дні, якщо нічого не зміниться.