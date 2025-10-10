Відновлення водопостачання в Києві та на Кіровоградщині планується до кінця доби, - Свириденко
У Києві та Кіровоградській області планують повністю відновити водопостачання до кінця дня.
У столиці наразі вже заживлена критична інфраструктура, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, Міненерго надасть оновлення щодо ситуації вже за кілька годин. На час ремонтів на місцях працюють альтернативні джерела енергії – генератори, пункти незламності та додатковий звʼязок.
У Київській, Полтавській, Харківській і Сумській областях діють аварійні та спеціальні графіки відключень. Про зміни окремо повідомлятимуть Міненерго та Укренерго.
Раніше повідомлялось, що після удару росіян знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та восьми областях.
Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль