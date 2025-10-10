Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Відновлення водопостачання в Києві та на Кіровоградщині планується до кінця доби, - Свириденко

У Києві та Кіровоградській області планують повністю відновити водопостачання до кінця дня.

У столиці наразі вже заживлена критична інфраструктура, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Міненерго надасть оновлення щодо ситуації вже за кілька годин. На час ремонтів на місцях працюють альтернативні джерела енергії – генератори, пункти незламності та додатковий звʼязок.

У Київській, Полтавській, Харківській і Сумській областях діють аварійні та спеціальні графіки відключень. Про зміни окремо повідомлятимуть Міненерго та Укренерго.

Раніше повідомлялось, що після удару росіян знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та восьми областях.

Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

