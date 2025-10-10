Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нова пошта" попередила про можливі затримки у доставці на Київщині

У Києві та Київській області можливі затримки у доставці через нічну атаку.

Сортувальні термінали тимчасово призупиняли роботу з міркувань безпеки, проте нині всі процеси відновлено, повідомляє пресслужба компанії.

Оператор зазначає, що частина відправлень обробляється із затримкою. Команди працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше доставити посилки.

Клієнтам з адресною доставкою рекомендують очікувати дзвінка кур’єра. Статус відправлення також можна відстежити на сайті та в мобільному застосунку.

Раніше повідомлялось, що після удару росіян знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та восьми областях.

Енергетики вже розпочали оцінку наслідків та підготовку схем заживлення споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

Автор: 

затримання (114) росія (15307) атака (55) доставка (216) Нова пошта (302)
