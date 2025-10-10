Українським морським коридором вже пройшло понад 146 мільйонів тонн вантажів

З початку роботи Українського коридору у серпні 2023 року порти Великої Одеси перевалили понад 146,5 млн тонн вантажів і обробили 5 596 суден. З них Одеський порт – 1 528 суден.

Про це розповів керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Назаренко.

За його словами, з початку повномасштабної агресії було пошкоджено або знищено понад 500 об’єктів портової інфраструктури, 116 цивільних суден, постраждали 157 цивільних осіб. Безпосередньо в Одеському морському порту пошкоджено 161 об’єкт.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невід’ємною частиною економічної стійкості держави. Їх безпека – це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", – зазначив Назаренко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що Український морський коридор у 2024 році забезпечив 71% аграрного експорту.

Це на чверть нижче за довоєнні показники 2021 року, коли частка морських портів в експорті агропродукції становила 94%.