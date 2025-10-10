Кабмін вдвічі подовжив строк виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО

Кабінет Міністрів продовжив термін компенсацій роботодавцям з прифронтових та найбільш постраждалих регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з 3 до 6 місяців.

Крім того, програму розширено на роботодавців у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Також спрощено процедуру подання заяви – тепер її можна подати до центру зайнятості і за місцем провадження діяльності.

"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. Також важливо, що завдяки змінам, більша кількість ВПО матиме шанс отримати стабільну роботу. Крім того, програма стане більш доступною, адже ми спростили вимоги до подання заяви на компенсацію. Тепер її можна подати до центру зайнятості не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем провадження діяльності роботодавця", – підкреслив міністр Олексій Соболев.

Компенсація виплачується у розмірі мінімальної зарплати – 8 000 грн на місяць за кожну працевлаштовану особу ВПО, за яку сплачується ЄСВ.

За даними Мінекономіки, від початку дії програми ухвалено понад 32 тис. рішень для понад 57 тис. людей.

