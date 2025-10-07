Держмолодьжитло рандомно визначило 4000 переселенців для отримання пільгової іпотеки

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву через випадковий комп'ютерний відбір визначив 4 тис. внутрішньо переміщених осіб в Україні для отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "Житло для ВПО".

Визначення переможців відбувалося під час онлайн-трансляції 22 відбору переможців, передає Укрінформ.

"Я нагадаю, що станом на сьогодні, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується більш як 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Саме завдяки цьому механізму в Україні вже була тисяча сімей, що отримали власне житло. Частина з них – за рахунок коштів, які повертаються до револьверного фонду, що робить програму стійкою і довготривалою", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Відбір кандидатів здійснювався через сервіс RandomPicker.com. Цей генератор випадкових чисел був погоджений з Кредитною установою для відбудови (KfW, Німеччина).

Участь у відборі брали всі кандидати, заяви яких були включені до реєстру станом на 7 жовтня – загалом 36 796 осіб.

У представництві KfW в Україні наголосили, що нинішній відбір – це не кінець їхньої роботи і що підтримка Держмолодьжитла продовжиться.

"Рандомний відбір залишається ключовою складовою програми, оскільки він забезпечує рівні можливості для кожної внутрішньо переміщеної особи у реєстрі та усуває будь-які суб'єктивні моменти в процесі відбору. Впродовж двоетапного проєкту банку KfW ми змогли підтримати 2600 громадян", – сказав голова представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер.

За програмою "Житло для ВПО" надаються кредити під 3% річних терміном до 30 років з першим внеском від 6%. Переможцям необхідно подати заяву про надання кредиту та необхідні документи до 6 листопада 2025 року включно.

Уже 9 жовтня на каналі Держмолодьжитла у Zoom та YouTube буде проведено консультації для переможців відбору.

На початку вересня стало відомо, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".

Також повідомлялося, що в Україні змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об'єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах..

Наприкінці серпня Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.