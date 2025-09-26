В Україні спростили умови використання держмайна для тимчасового проживання переселенців

В Україні змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об'єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах.

Відповідну постанову підтримав Кабінет Міністрів.

Зокрема, постанова передбачає:

чіткий перелік документів, які подаються державними та комунальними підприємствами, громадськими об'єднаннями та благодійними організаціями для отримання права оренди без проведення аукціону;

пільгову орендну плату за державне та комунальне майно (1 грн за 1 кв. м) для державних і комунальних підприємств, що забезпечують проживання ВПО;

пільгову орендну ставку для громадських об'єднань та благодійних організацій для забезпечення тимчасового проживання ВПО;

доповнення категорії цільового призначення для нерухомого державного та комунального майна, що надаватиметься для забезпечення тимчасового проживання ВПО.

Очікується, що таке рішення в умовах кризового реагування дозволятиме швидко створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб.

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Також повідомлялося, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".