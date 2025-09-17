Переселенцям виплатять додаткові 2000 гривень за умови їхнього працевлаштування, – рішення уряду

Кабінет Міністрів України надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 17 вересня.

Окрім того, було виділено 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання для тимчасового проживання переселенців. Усе житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

"Для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей – 100% будівництва чи ремонту буде покриватись за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством", – сказано в повідомленні пресслужби уряду.

Також переселенці з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму.

Середній розмір виплат сягатиме 8 тис. грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить Пенсійний фонд після завершення виплат міжнародними організаціями в листопаді-грудні.

Раніше повідомлялося, що з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Наприкінці серпня стало відомо, що в Києві офіційно зареєстровано 428 тис. внутрішньо переміщених осіб.

За даними Ради ВПО Києва, у столиці зареєстровано 10% від усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні, проте працевлаштовані з них лише 27%.