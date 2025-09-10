У "єОселі" запрацювали нові умови іпотеки для ВПО та мешканців прифронтових територій

З 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Зокрема, держава компенсуватиме 70% першого внеску за іпотекою та 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні позики, повідомляє Мінекономіки.

У міністерстві нагадали, що скористатися такою пільгою можуть громадяни зі статусом ВПО або реєстрацією на прифронтовій території, але за умови, що вони та члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не мали такого права власності впродовж останніх 36 місяців. Виняток передбачено для житла на окупованій території, у зоні бойових дій або на території, де тривають бойові дії та працюють державні електронні сервіси.

Ставка за кредитом становитиме 7% річних. Нижчу ставку на рівні 3% передбачено для пільгових категорій ВПО та осіб, зареєстрованих на прифронтових територіях, зокрема військовослужбовців ЗСУ за контрактом, представників сектору безпеки, медиків, педагогів та науковців.

Житло також має відповідати визначеним вимогам, зокрема його вартість не повинна перевищувати 2 млн грн, а вік – не старше 20 років.

Для отримання компенсації необхідно подати заявку через застосунок "Дія", обрати банк-партнер і оформити кредит. Подані документи перевірятимуть банк і Пенсійний фонд, після чого підтверджуватиметься право на компенсацію.

Як повідомлялося, українці з початку 2025 року станом на початок вересня оформили близько 4,6 тис. кредитів за програмою пільгової іпотеки "єОселя" на суму 8,4 млрд грн.

Наприкінці серпня Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

До того Кабінет Міністрів розподілив 4,8 млрд грн на фінансування програми "єВідновлення" за кошти кредиту від Банку розвитку Ради Європи. Очікується, що завдяки цього у межах програм "HOME: компенсація за знищене житло" нові оселі зможуть придбати майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ.