Не тільки контрактники: Мобілізовані військові зможуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних

Кабінет Міністрів готує зміни до програми "єОселя", згідно із якими мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України зможуть подавати заявки на отримання пільгової іпотеки під 3% річних.

Про це голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у вересні-жовтні уряд планує внести відповідні зміни до постанови №856, яка регулює умови програми "єОселя". Серед ключових новацій – до пільгових категорій мають додати мобілізованих військовослужбовців ЗСУ. Наразі на іпотеку під 3% річних можуть претендувати лише контрактники ЗСУ.

Водночас будуть запроваджені обмеження за площею житла: 52,5 кв. м для родини з 1-2 осіб та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (максимально – 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку).

"Ми впроваджуємо додаткові обмеження щодо площі та вартості житла й працюємо над майбутнім введенням критеріїв доходу сім’ї. Це дозволить сфокусувати державну підтримку на тих, хто її справді потребує, й уникнути випадків, коли програмою користуються для купівлі непропорційно дорогих об’єктів", – пояснив Мецгер.

Як повідомлялося, Мецгер також розповів, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

Нагадаємо, у березні Київський апеляційний суд закрив провадження проти Євгена Мецгера, який до призначення керівником "Укрфінжитла" обіймав посаду голови "Укрексімбанку", у справі нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" восени 2021 року у зв’язку зі спливом термінів притягнення винних до відповідальності.

До призначення головою "Укрексімбанку" у березні 2021 року Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.