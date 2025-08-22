БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Не тільки контрактники: Мобілізовані військові зможуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних

Кабінет Міністрів готує зміни до програми "єОселя", згідно із якими мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України зможуть подавати заявки на отримання пільгової іпотеки під 3% річних.

Про це голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у вересні-жовтні уряд планує внести відповідні зміни до постанови №856, яка регулює умови програми "єОселя". Серед ключових новацій – до пільгових категорій мають додати мобілізованих військовослужбовців ЗСУ. Наразі на іпотеку під 3% річних можуть претендувати лише контрактники ЗСУ.

Водночас будуть запроваджені обмеження за площею житла: 52,5 кв. м для родини з 1-2 осіб та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (максимально – 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку).

"Ми впроваджуємо додаткові обмеження щодо площі та вартості житла й працюємо над майбутнім введенням критеріїв доходу сім’ї. Це дозволить сфокусувати державну підтримку на тих, хто її справді потребує, й уникнути випадків, коли програмою користуються для купівлі непропорційно дорогих об’єктів", – пояснив Мецгер.

Як повідомлялося, Мецгер також розповів, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

Читайте також: "єОселя": Держава компенсуватиме 70% першого внеску на житло для переселенців (оновлено)

Нагадаємо, у березні Київський апеляційний суд закрив провадження проти Євгена Мецгера, який до призначення керівником "Укрфінжитла" обіймав посаду голови "Укрексімбанку", у справі нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" восени 2021 року у зв’язку зі спливом термінів притягнення винних до відповідальності.

До призначення головою "Укрексімбанку" у березні 2021 року Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.

іпотека (375) кредит (3393) Мецгер Євген (36) Укрфінжитло (20) єОселя (30)
Вже не знаєте, яким калачем ще заманити - га?
показати весь коментар
22.08.2025 17:24 Відповісти
Як звуться ті хто роздає те чого не має ,або обіцяє те чим ви не зможете скористатись,або те що виявиться не тим що вам обіцяли?!
показати весь коментар
22.08.2025 17:30 Відповісти
це щоб мобілізовані могли взяти кредит на житло яке вони будуть захищати? бо зараз здебільшого їм нема чого захищати.
показати весь коментар
22.08.2025 17:35 Відповісти
Ждуни вже тут, уже кривляться.
показати весь коментар
22.08.2025 17:42 Відповісти

