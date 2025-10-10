У роботі державного Sense Bank стався масштабний збій після атаки на енергетику. В чому причина? (оновлено)
Через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з партнерів державного банку Sense Bank.
Церез це відбувся збій у роботі сервісів банку, повідомляє пресслужба фінустанови.
Зокрема, користувачі банку скаржаться на неможливість розрахуватися картками банку, також з ранку не працював його мобільний додаток.
Національний банк повідомив, що в цілому банківська система функціонує стабільно, як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом. Водночас там підтвердили, що "проблеми виникли лише в одного великого банку через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі".
Після 15:00 у пресслужбі Sense Bank повідомили, що сервіси поступово відновлюють роботу.
"Наразі більшість послуг уже доступні, і команда продовжує працювати над повною стабілізацією систем", - запевнили у фінустанові..
Раніше повідомлялось, що онлайн-сервіси "Укрзалізниці" були тимчасово недоступні через технічний збій у інтернет-провайдера.
