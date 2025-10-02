У роботі онлайн-сервісів "Укрзалізниці" стався збій. Вони вже знову працюють (оновлено)
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" були тимчасово недоступні через технічний збій у інтернет-провайдера.
Про це пресслужба залізничної компанії повідомила у Telegram.
"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено. Квитки доступні у касах", – зазначається у повідомленні.
О 14:02 "Укрзалізниця" повідомила, що роботу онлайн сервісів компанії відновлено.
Як повідомлялося, 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки, яка уразила як електронні сервіси компанії для пасажирів, так і для вантажовідправників.
31 березня в "Укрзалізниці" заявили про відновлення роботи 90% електронних сервісів для пасажирів. Водночас відновлення всіх ІТ-сервісів "Укрзалізниці" після масштабної кібератаки тривало ще кілька тижнів.
