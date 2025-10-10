На 96 залізничних вокзалах по всій Україні працюють пункти незламності. ФОТО

Міністерство розвитку громад і територій України заявило, що на 96 залізничних вокзалах по всій країні працюють пункти незламності.

Як нагадали в Мінгромад, у пункті незламності на вокзалі кожен пасажир та мешканець населеного пункту може:

безкоштовно підзарядити гаджети,

випити гарячого чаю,

скористатися безкоштовним інтернетом через Starlink.

"Для безперебійної роботи пунктів сформовано запаси пально-мастильних та витратних матеріалів, тож генератори працюють стабільно навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Також у пунктах незламності є термопоти для приготування гарячих напоїв і ковдри", – нагдали в Мінгромад.

Окрім того, на 50 вокзалах у пунктах незламності облаштовано дитячі куточки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.

Вимушені аварійні відключення електроенергії станом на 14:30 застосовуються в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.