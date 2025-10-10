Епоха "зоопарку дронів" в Україні добігає кінця, – виробники безпілотників

Індустрія дронів

Ситуація з так званим "зоопарком дронів", який виник в Україні через стрімкий розвиток виробництва безпілотників у 2022 році, прямує до свого логічного завершення. Наступний крок – стандартизація виробів.

Про це представники українських виробників БПЛА розповіли Цензор.НЕТ, йдеться у матеріалі "Як Україні приручити "зоопарк дронів" і чи треба це робити?"

"Зоопарк дронів" – це як "дитяча хвороба" індустрії. Явище закономірно зʼявилось у відведений історією час, коли потрібна була кількість, більше ніж якість. Коли держава та волонтери закликали збирати дрони в гаражах, на кухні, в офісі. Це був природній процес, який ми пережили, наступний крок – це стандартизація", – переконані в компанії DEVIRO, яка розробляє, проєктує і виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року.

За словами CEO компанії-виробника дронів Vyriy Олексія Бабенка, зараз активно розвивається тенденція, що бригада переходить на забезпечення від одного-двох виробників через еБали, DOT-Chain тощо й отримує нормальні стандартизовані дрони, пояснює він.

"Але велика кількість компаній залишається без замовлень. Так власне "зоопарк дронів" в Україні й починає закінчуватися", – стверджує він.

У DEVIRO додають, що етап становлення індустрії дронів в Україні майже закінчився.

"Кількість нових компаній з виробництва дронів не збільшується вже такими темпами як два роки назад. Основні гравці, а це майже 10 компаній, починають придивлятись до інших виробників софту, сервісу тощо. У пошуках нових ідей та технологій компанії почнуть обʼєднуватись і збільшуватись", – прогнозують представники компанії.

Водночас на думку заступника директора в TAF Industries Володимира Зіновського, велика кількість виробників на умовно конкурентному ринку дає можливість знаходити інновації.

"Конкуренція насправді змушує виробників весь час покращувати продукт, знижувати собівартість, щоб обирали саме їх. Водночас ми потребуємо нових технологій, щоб дивувати ворога. Іншого варіанту перевірити, чи ця технологія працює, чи можна її застосовувати, ніж як на полі бою немає. Причому перевіряти бажано в різних умовах, і щоб це робили різні підрозділи", – пояснює Зіновський.

Голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар закликає не забувати про тих, хто безпосередньо користуватиметься всією цією продукцією – військових.

"У них уже фрустрація. Бо всіх треба навчити. Уявіть себе командиром бригади, якому можуть дати 400 видів техніки. Немає таких вундеркіндів, які спроможні опанувати їх усі. З урахуванням того, що уніфікації немає, кожний інженер починає вигадувати щось своє. То як навчити екіпаж? Через перенасиченість і відсутність уніфікації знижується ефективність застосування безпілотників, адже підготувати людей під таке різноманіття – це дуже серйозний виклик", – наголошує він.

Детальніше про це читайте в статті "Як Україні приручити "зоопарк дронів" і чи треба це робити?".