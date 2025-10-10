Євросоюз хоче запровадити перевірку безвізу кожні три роки, – Euractiv

Європейська Комісія готує жорсткіші заходи для третіх країн, які не співпрацюють із Європейським Союзом, посиливши умови надання та перегляду безвізових режимів.

Про це йдеться в документі Єврокомісії, з яким ознайомився Euractiv.

Текст, поширений серед держав-членів, викладає план "сучасної та відповідної цілі візової політики", яка полегшить приїзд талановитих спецілістів до Європи та ускладнить це для партнерів, які не співпрацюють із ЄС.

Згідно з пропозицією, Євросоюз переглядатиме безвізові винятки кожні три роки або раніше, якщо виникнуть "надзвичайні обставини", і матиме можливість призупиняти або скасовувати винятки за допомогою швидшого та гнучкішого процесу, ніж поточна система.

Брюссель також матиме можливість запроваджувати цільові візові обмеження проти країн із "серйозно погіршеними відносинами з ЄС", включно із заборонами на поїздки посадовців або призупинення дії всіх необов'язкових віз.

Це буде поєднуватися з жорсткішим застосуванням статті 25a Візового кодексу ЄС, яка пов'язує видачу віз із тим, наскільки тісно треті країни співпрацюють з ЄС у питаннях реадмісії та управління міграцією.

Також пропонується "перекалібрувати" це правило, щоб дозволити часткове або повне призупинення дії віз для певних категорій мандрівників, таких як ті, хто має дипломатичні паспорти та всі заявки на короткострокове перебування, якщо третя країна відмовляється приймати назад своїх громадян. Та сама ідея може застосовуватися до довгострокових віз та дозволів на проживання.

Водночас план має на меті зробити ЄС більш привабливим для дослідників, засновників стартапів та висококваліфікованих працівників.

Пропозиція закликає рекомендувати країнам Євросоюзу спростити процедури отримання довгострокових віз та дозволів на проживання для цих працівників, а також зміцнити їхні права.

Стратегія також передбачає фінансування ЄС для допомоги консульствам в обробці заявок кваліфікованих працівників та студентів, а також доступ до 10-річних багаторазових шенгенських віз для "добросовісних" мандрівників, щоб допомогти бізнесу. У записці не вказано суму, яка буде виділена на цю ініціативу.

Щоб ця політика працювала на практиці, Єврокомісія пропонує структурні зміни: створення офісу візової підтримки ЄС у складі Frontex, прикордонного агентства Євросоюзу. Новий підрозділ навчатиме консульських працівників і навіть направлятиме додаткових тимчасових співробітників для допомоги перевантаженим консульствам у пікові сезони.

Стратегія також передбачає посилення контролю за приватними компаніями, які обробляють візові заявки від імені країн ЄС, а також проведення першого в історії ЄС дослідження практики аутсорсингу.

У червні повідомлялося, що Європейський Союз оновлює правила призупинення безвізового режиму для ефективнішого реагування на його зловживання, розширюючи перелік підстав і подовжуючи терміни санкцій.