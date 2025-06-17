Євросоюз вирішив змінити правила скасування безвізу, які стосуються й України

Європейський Союз оновлює правила призупинення безвізового режиму для ефективнішого реагування на його зловживання, розширюючи перелік підстав і подовжуючи терміни санкцій.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає Forbes.

Механізм призупинення безвізу з третіми країнами діє з 2013 року, а тепер Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої угоди щодо його вдосконалення.

Нові підстави для призупинення безвізу включають: візову політику країни, яка сприяє нелегальному транзиту до ЄС; надання громадянства в обмін на інвестиції; гібридні загрози або недоліки в безпеці документів; погіршення відносин із ЄС, зокрема через порушення прав людини чи Статуту ООН.

Тривалість тимчасового призупинення пропонується збільшити з 9 до 12 місяців із можливістю продовження ще на 24 місяці замість 18. Під час додаткового періоду обмеження можуть стосуватися лише урядовців і дипломатів, а не всіх громадян.

Читайте також: У ЄС погодили поступове запровадження нової системи контролю на кордонах. Вона поширюватиметься на українців

Цей час дасть змогу Єврокомісії вести діалог із країною для усунення причин санкцій. Якщо вимоги не будуть виконані, безвізовий режим можуть скасувати повністю.

Угода ще потребує схвалення Європарламенту та Ради ЄС, після чого нові правила набудуть чинності.

Наразі Європейський Союз підтримує безвізовий режим із 61 країною, що не є членами блоку. Із них 25 країн уклали угоди про скасування візових вимог із ЄС, а дев’ять отримали безвіз завдяки успішному завершенню діалогу щодо лібералізації візового режиму. Серед таких країн – Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна та частково визнане Косово.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС до весни 2027 року.