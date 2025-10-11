Ціни на нафту впали до мінімуму з весни після тарифних погроз Трампа, – Reuters

Світові ціни на нафту різко знизилися, оскільки погроза президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари посилила ризики і погіршила перспективи попиту.

В п’ятницю вночі торги Brent закрилися на рівні $62,73 за барель, втративши $2,49 (3,82%), ціни на WTI впали до $58,90, або на $2,61 за барель ("мінус" 4,24%). Це мінімальні рівні з початку травня, повідомляє Reuters.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що розпродаж спричинив допис Трампа про можливі нові мита на китайські товари.

Президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпоу додав, що на зниження цін вплинули декілька факторів – від нарощення видобутку в ОПЕК+ і США до зникнення частини геополітичної премії після оголошення перемир’я в Газі.

Очікування профіциту на світовому ринку нафти посилюються, оскільки ОПЕК+ рухається до поступового згортання обмежень на видобуток.

Поряд з цим, напруга маж США та Китаєм зростає, оскільки на тлі розширення Пекіном контролю за експортом рідкоземів Трамп пригрозив скасувати зустріч із Сі Цзіньпіном і заявив про можливе різке підвищення мит. Додатковим фактором тиску стали й нові китайські кроки: запровадження портовтх зборів для суден США та антимонопольне розслідування щодо Qualcomm.

Додатковий негатив іде з макро-фронту, оскільки інвестори побоюються, що тривала зупинка роботи уряду США може пригальмувати економіку і послабити споживання нафти у найбільшого у світі споживача.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту падали після оголошень про мирну угоду щодо Гази. В результаті цього, ринкова ризикова премія згасла, а фокус ринку повернувся назад до очікуваного профіциту нафти.