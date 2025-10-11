35 0
"Послуги йдуть на піт-стоп": У "Дії" не працюватимуть кілька сервісів для водіїв
З 13 жовтня у "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.
Попередньо, вони відновлять роботу за кілька днів, повідомили у службі підтримки "Дії".
"Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме – заміна техпаспорта та перереєстрація авто. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", – пояснили причину призупинки послуг у "Дії".
Про відновлення роботи цих послуг у службі підтримки сервісу пообіцяли повідомити додатково.
Раніше повідомлялося, що порталом і застосунком "Дія" вже користуються понад 23 млн українців.
