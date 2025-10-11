Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Послуги в Дії
35 0

"Послуги йдуть на піт-стоп": У "Дії" не працюватимуть кілька сервісів для водіїв

дія

З 13 жовтня у "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Попередньо, вони відновлять роботу за кілька днів, повідомили у службі підтримки "Дії".

"Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме – заміна техпаспорта та перереєстрація авто. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", – пояснили причину призупинки послуг у "Дії".

Про відновлення роботи цих послуг у службі підтримки сервісу пообіцяли повідомити додатково.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що порталом і застосунком "Дія" вже користуються понад 23 млн українців.

Автор: 

авто (4307) електронні послуги (100) Дія (688)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 