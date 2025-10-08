Кількість користувачів "Дії" перевищила 23 мільйони

Порталом і застосунком "Дія" вже користуються понад 23 млн українців.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За 5+ років ми відцифрували найпопулярніші послуги та запустили безліч цікавих проєктів. Нещодавно презентували першого в світі AI-асистента на порталі "Дія", який надає послуги. Окремий трек – інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси", – заявив Федоров.

Він зазначив, що завдяки "Дії" можна отримати понад 70 сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок – понад 100 нових послуг.

Раніше повідомлялося, що українці незабаром почнуть отримувати в "Дії" сповіщення про те, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

До того стало відомо, що на порталі "Дія.Бізнес" з'явився перший курс, у якому серії читає ШІ-аватар.

Окрім того, асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.

Також повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

Перед тим технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI", – наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.