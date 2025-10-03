БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Дія" повідомлятиме українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

"Дія" надсилатиме сповіщення українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

Українці незабаром почнуть отримувати в "Дії" сповіщення про те, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

Як повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних

Так, відтепер:

  • ​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
  • "Дія" надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

"Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням", – зауважив Федоров.

Він додав, що про запуск функціоналу буде повідомлено згодом.

Раніше повідомлялося, що українські родини можуть подати заявку на отримання базової соціальної допомоги онлайн у застосунку "Дія".

До того в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".

реєстр (586) Федоров Михайло (291) Дія (684)
Правильне рішення. Підтримую.
03.10.2025 19:44 Відповісти
Тобто Ви будете отримувати сповіщення, що Ви переглядали свої данні.
Те, що Ваші данні переглядали "ті кому треба" - сповіщень не буде…
03.10.2025 20:17 Відповісти

