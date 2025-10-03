"Дія" повідомлятиме українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах
Українці незабаром почнуть отримувати в "Дії" сповіщення про те, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.
Як повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних.
Так, відтепер:
- система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
- "Дія" надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.
"Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням", – зауважив Федоров.
Він додав, що про запуск функціоналу буде повідомлено згодом.
Раніше повідомлялося, що українські родини можуть подати заявку на отримання базової соціальної допомоги онлайн у застосунку "Дія".
До того в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те, що Ваші данні переглядали "ті кому треба" - сповіщень не буде…