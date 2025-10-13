Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Податкова
674 4

Податківці помітили різкий стрибок цін на павербанки та "екофлоу" і пригрозили продавцям перевірками

Податківці помітили різкий стрибок цін на павербанки та "екофлоу"

Державна податкова служба (ДПС) закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.

Вона нагадала, що нещодавно зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.

"Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством. Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім", – зауважила голова ДПС.

Карнаух розповіла, що минулої п’ятниці отримала декілька тривожних дзвінків.

"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12 – 18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", – зазначила в. о. голови ДПС.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібних мереж.

"Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати", – зауважила вона.

Голова ДПС додала, що також фіксується продаж значної частки "сірої" техніки.

За її словами, податкова фіксує всі такі випадки та реагуватиме належним чином. Зокрема, у межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.

"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий", – додала голова ДПС.

Читайте також: Мораторій від Зеленського: Податківці збільшили план перевірок у 2025 році

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.

Автор: 

податки (2611) ціни (3766) Державна податкова служба (447) електроенергія (4400)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
////ДПС закликалпродавців техніки зупинити штучне підвищення цін //// ***** що за дибіли там працюють, може до дПС приєднати ще одних дибілів з АМКУ, от тоді ціни будуть стабільні... як в СССР,
голова ДПС просто базивих речей в економіці не знає і навіть не розуміє, сумно..
показати весь коментар
13.10.2025 10:20 Відповісти
Зате ціни на електрику й комуналку піднімати норм. Ці виходці з трускавецької школи реал думають, що підняття цін на комуналку не зачепить ціни на все інше??? І попит породжує пропозиції..

Щось стрьомне готується, якщо почали перейматись добробутом громадян..щоб ми не залишись взагалі без тих товарів..
показати весь коментар
13.10.2025 10:35 Відповісти
не путай говно з цукеркою, Генерато чи БПЖ можна купити де завгодно хоть прямо з китаю на АЛІ,а комуналку тобі навязали ЗАКОНОМ і ремонт теж, хоча в нас дохрена спеціалістів електриків газовиків на ринку, но вони не мають права, тільки звертатись до кантори олігархів.... конкретно ціни на комуналку встановлює Ахметов а не ДПС чи АМКУ. чи ринок
показати весь коментар
13.10.2025 12:07 Відповісти
А ти шариш у сортах гівна, якщо не бачиш того, що все взаємопов'язане.
показати весь коментар
13.10.2025 12:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 