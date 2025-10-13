Податківці помітили різкий стрибок цін на павербанки та "екофлоу" і пригрозили продавцям перевірками

Державна податкова служба (ДПС) закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.

Вона нагадала, що нещодавно зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.

"Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством. Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім", – зауважила голова ДПС.

Карнаух розповіла, що минулої п’ятниці отримала декілька тривожних дзвінків.

"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12 – 18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", – зазначила в. о. голови ДПС.

За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібних мереж.

"Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати", – зауважила вона.

Голова ДПС додала, що також фіксується продаж значної частки "сірої" техніки.

За її словами, податкова фіксує всі такі випадки та реагуватиме належним чином. Зокрема, у межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.

"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий", – додала голова ДПС.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.