Мораторій від Зеленського: Податківці збільшили план перевірок у 2025 році

Державна податкова служба (ДПС) у вересні оновила план-графік перевірок на 2025 рік, збільшивши їх кількість до 4 908, що на 122 більше за попередню версію плану.

Таким чином, до кінця цього року залишилось провести щонайменше 1 391 перевірку, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що у 79% випадків перевірятимуть компанії – 3 881 суб’єкт, у 21% – ФОПів (1 027 малих бізнесів). Пік навантаження припаде на грудень з 482 інспекціями.

З жовтня до кінця року у плані 11 компаній різних фінансово-промислових груп і ще 10 пов’язаних з ними. Загалом до кінця року заплановано перевірити 1 016 компаній, 42 фінансові установи та нерезидентів, 268 ФОПів і 65 бізнесів з питаннями щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Серед топових компаній, які перевірятимуть цьогоріч, – "ОККО-Експрес" (її виторг за підсумками 2024 року становив 74,8 млрд грн). Після оновлення плану перевірок додалися "Кернел-Трейд" (виторг 90,9 млрд грн минулого року), "Оператор ГТС України" (38,5 млрд грн), "Метінвест-СМЦ" (37,8 млрд грн) та мережа "Єва" (26,9 млрд грн).

В галузевому розрізі, найбільше інспекцій торкнеться оптової торгівлі (272 компанії, 24%), сільського господарства – (119, 11%), виробництва харчових продуктів (76, 7%), складської логістики (64, 6%), роздрібної торгівлі (49, 4%).

Регіонально кожна п’ята перевірка припаде на Київ – 219. Далі йде Дніпропетровська область – 122, Одеська – 114, Львівська – 79, та Полтавська – 60 перевірок.

Як повідомлялось, 21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупинять більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів.

Водночас в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух час зустрічі із бізнесом пояснила, що податкові перевірки не заборонені, а обмежені. За її словами, це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків.