Ціни на нафту відновлюються після падіння на тлі надій на переговори США-Китай, – Reuters

Ціни на нафту зростають у понеділок після падіння до п’ятимісячних мінімумів наприкінці минулого тижня.

Інвестори сподіваються, що потенційні переговори президентів США і Китаю знизять торгову напругу та підтримають попит, повідомляє Reuters.

У понеділок вранці Brent зросла на 1,47% – до $63,65 за барель після падіння на 3,82% минулої п’ятниці, до мінімумів із 7 травня. Американська нафта WTI дорожчає на 1,51% – до $59,79 після падіння на 4,24%.

Аналітик DBS Сувро Саркар зазначив, що обвал минулого тижня спричинили припинення вогню в Газі та повернення волатильності перед дедлайном торгового перемир’я 10 листопада. На його думку, подальша динаміка ціни залежатиме від результату діалогу між Вашингтоном і Пекіном.

Риторика загострилася після того, як Китай розширив контроль експорту рідкоземів. У відповідь у п’ятницю Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на китайський експорт до США і експортний контроль на "будь-яке критичне ПЗ" з 1 листопада. Втім, вже в неділю він заявив: "Не хвилюйтеся щодо Китаю, все буде добре".

У Goldman Sachs вважають найімовірнішим сценарієм взаємне пом’якшення найагресивніших кроків і подальше, можливо безстрокове, продовження паузи в ескалації мит, досягнутої в травні. Водночас зберігаються ризики тимчасового загострення тарифів або жорсткіших експортних обмежень.

Паралельно з цим фундаментально ринок отримав підтримку з боку Китаю, де імпорт сирої нафти у вересні зріс на 3,9% – до 11,5 млн б/д на тлі високого завантаження НПЗ і поповнення запасів.

Також на Близькому Сході реалізуються перші кроки перемир’я в Газі, що додатково зменшує геополітичну премію й повертає увагу до балансу пропозиції і попиту.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту різко знизилися, оскільки погроза президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари посилила ризики і погіршила перспективи попиту.

В п’ятницю вночі торги Brent закрилися на рівні $62,73 за барель, втративши $2,49 (3,82%), ціни на WTI впали до $58,90, або на $2,61 за барель ("мінус" 4,24%). Це були мінімальні рівні з початку травня.