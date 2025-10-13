Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світові ціни на золото та срібло оновили історичні рекорди на тлі ескалації відносин між США та Китаєм

золото,срібло

Ціни на золото злетіли до історичного максимуму на тлі посилення напруги між США і Китаєм та в очікуванні зниження ставки Федеральною резервною системою США. Ціни на срібло також оновили абсолютний рекорд.

Зокрема, ціна золота на споті у понеділок вранці зростає на 1,5% – до $4 067,79 за унцію, під час торгів вона сягала $4 078,05, повідомляє Reuters.

Срібло дорожчає на 2,6% – до $51,60 за унцію, сягнувши в ході торгів нового історичного максимуму на рівні $51,70. У Goldman Sachs очікують підвищення цін у середньостроковій перспективі завдяки приватним інвестиціям, попереджаючи про більшу волатильність і ризики порівняно із золотом.

Котирування зросли після заяв президента США Дональда Трампа про намір запровадити 100% мита на китайські товари і експортний контроль на "критичне ПЗ" з 1 листопада.

Аналітики відзначають, що близькосхідний фактор останніми днями став менш важливим для золота, натомість загострилися торгові ризики США-Китай і ринкові ставки на пом’якшення політики ФРС. 

Від початку року золото на біржі подорожчало на 53%. Серед драйверів зростання цін аналітики вказують геополітичні ризики, підвищений попит з боку центробанків, припливи до ETF, очікування зниження ставок і глобальна невизначеність через тарифи Трампа. Додаткову підтримку дорогоцінним металам надають затримки публікації макроданих через урядовий шатдаун у США.

Раніше повідомлялось, що попит на "тиху гавань" серед інвесторів дедалі більше зростає. Біржові ціни на золото вперше перевищили $4 000 за унцію.

