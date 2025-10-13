Світові ціни на золото та срібло оновили історичні рекорди на тлі ескалації відносин між США та Китаєм

Ціни на золото злетіли до історичного максимуму на тлі посилення напруги між США і Китаєм та в очікуванні зниження ставки Федеральною резервною системою США. Ціни на срібло також оновили абсолютний рекорд.

Зокрема, ціна золота на споті у понеділок вранці зростає на 1,5% – до $4 067,79 за унцію, під час торгів вона сягала $4 078,05, повідомляє Reuters.

Срібло дорожчає на 2,6% – до $51,60 за унцію, сягнувши в ході торгів нового історичного максимуму на рівні $51,70. У Goldman Sachs очікують підвищення цін у середньостроковій перспективі завдяки приватним інвестиціям, попереджаючи про більшу волатильність і ризики порівняно із золотом.

Котирування зросли після заяв президента США Дональда Трампа про намір запровадити 100% мита на китайські товари і експортний контроль на "критичне ПЗ" з 1 листопада.

Аналітики відзначають, що близькосхідний фактор останніми днями став менш важливим для золота, натомість загострилися торгові ризики США-Китай і ринкові ставки на пом’якшення політики ФРС.

Від початку року золото на біржі подорожчало на 53%. Серед драйверів зростання цін аналітики вказують геополітичні ризики, підвищений попит з боку центробанків, припливи до ETF, очікування зниження ставок і глобальна невизначеність через тарифи Трампа. Додаткову підтримку дорогоцінним металам надають затримки публікації макроданих через урядовий шатдаун у США.

Раніше повідомлялось, що попит на "тиху гавань" серед інвесторів дедалі більше зростає. Біржові ціни на золото вперше перевищили $4 000 за унцію.